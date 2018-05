In Eindhoven gaat een 3D-printer woningen bouwen

Volgens Theo Salet, hoogleraar Bouwconstructies aan de TU Eindhoven, kan dit in de toekomst grote invloed hebben op de bouwsector. Woningen uit de 3D-printer laten rollen gaat sneller dan 'ouderwets' bouwen. Daarnaast is het duurzamer: de printer kan precies inschatten hoeveel materiaal er nodig is, waardoor er minder bouwafval ontstaat.

Brancheorganisatie Bouwend Nederland stelt dat het nog te vroeg is om te voorspellen wat de 3D-printer voor invloed gaat hebben op de sector. "We zijn benieuwd hoe de 3D-techniek zich, bijvoorbeeld bij dit project in Eindhoven, gaat ontwikkelen. We houden de uitkomsten van dit soort initiatieven in de gaten."