Hockeybond: stop met stressvolle selectietrainingen voor jeugd

Het wachten op de uitslag van de club levert ook stress op, zegt D-speler Eva van de Gooische Hockeyclub uit Hilversum. "Elke dag zat ik om 09.00 uur achter de computer om te kijken of de uitslag er al stond. Toen die er was, durfde ik hem niet open te maken. Dus toen heb ik hem pas om 12.00 uur opengemaakt. En toen was ik heel blij dat ik erin zat."

Ook Frederique zegt dat ze de selectietrainingen spannend vindt. "Je hoopt natuurlijk op het hoogste niveau te kunnen hockeyen. Als je het niet haalt ben je toch wel teleurgesteld."

'Juist dan gaat het vaak mis'

Het plan van de hockeybond krijgt bijval van Gerard Weltevreden, onderzoeker sportpsychologie. Hij vindt dat ook andere sporten, zoals voetbal en volleybal, af moeten van selectietrainingen. "Als je zegt: dit is echt een heel belangrijk moment. Vandaag is een selectietraining en volgend jaar hangt ervan af, dan denken kinderen al gauw: nu mag er niks verkeerd gaan. En dan gaat het juist vaak wel verkeerd."

Het advies is dan ook om pas met selectietrainingen te beginnen als kinderen op de middelbare school zitten..

