'Vijfsterrenbeweging probeert coalitie Italië te redden'

In Italië lijkt de Vijfsterrenbeweging nu toch te proberen de coalitieregering met de rechtse Lega te redden. Volgens Italiaanse media heeft de links-populistische beweging de eis laten vallen dat de euroscepticus Paolo Savona minister van Financiën wordt. De Lega lijkt echter niet bereid daarvan af te zien.

President Mattarella wees de benoeming van Savona zondag af omdat die Italië uit de euro zou willen halen en daarmee Italië in gevaar zou brengen. De Vijfsterrenbeweging reageerde woedend en riep op tot het afzetten van de president.

Vakantie

Vijfsterrenleider De Maio kwam daar gisteren al van terug, en vandaag zeggen bronnen van de populistische beweging dat ter geprobeerd wordt alsnog een coalitieregering te vormen.

Lega-leider Salvini lijkt daar echter niet aan mee te werken. Op een markt in Pisa riep hij Mattarella op zo snel mogelijk verkiezingen uit te schrijven. "Hoe sneller we verkiezingen krijgen, hoe beter", zei hij. Wel erkende hij dat de eerste mogelijkheid, eind juli, ongelukkig uitkomt omdat Italië dan op zomervakantie gaat.

Mattarella had vanochtend een ontmoeting met de voormalige IMF-functionaris Cottarelli, die hij maandag vroeg een zakenkabinet te vormen. Cottarelli vroeg vandaag om meer tijd een ministersploeg samen te stellen. Of zijn kabinet er ook echt komt, is helemaal de vraag, ook omdat hij meteen weggestemd zal worden. Cottarelli zou in augustus nieuwe verkiezingen willen houden.

Financiële markten

Het perspectief van nieuwe verkiezingen leidde tot schrikreacties op de financiële markten, omdat de euro waarschijnlijk de inzet van de verkiezingen zal worden. Vandaag keerde de rust op de financiële markten terug.

Nieuwe verkiezingen zouden blijkens peilingen ook de Lega samen met andere rechtse partijen aan een meerderheid kunnen helpen. Dat kan ook de reden zijn dat de Vijfsterrenbeweging nu alsnog de coalitie met de Lega wil redden, terwijl de Lega daarvan juist niets lijkt te willen weten.