Hamas zegt bestand met Israël in acht te nemen

Hamas zegt een wapenstilstand met Israël in acht te nemen. Volgens de radicaal-islamitische beweging is er een akkoord over een terugkeer naar de afspraken uit 2014, toen Israël en Hamas na bemiddeling van Egypte een bestand overeenkwamen.

Israël bevestigt niet dat de afspraken herbevestigd zijn, maar constateert wel dat het na een dag van zware beschietingen over en weer rustig is aan de grens. Of het rustig blijft, hangt volgens Israël af van Hamas. "We geven Hamas een kans om te bewijzen dat de normale routine kan terugkeren", zei minister Arieh Deri voor de legerradio.

Gisteren werden volgens Israël vanuit de Gazastrook zeventig mortiergranaten en raketten op Israël afgevuurd. Hamas en de Islamitische Jihad noemen de beschietingen een reactie op de dood van meer dan 120 Palestijnen, die door Israëlische scherpschutters werden geraakt tijdens de protesten aan de grens van de afgelopen weken.

Israëlische beschietingen

Israël reageerde gisteren met tientallen beschietingen van wapenopslagplaatsen, wapenfabriekjes en andere locaties van Hamas en de Islamitische Jihad.

Israël en Hamas vochten in 2014 een zware oorlog uit, waarbij meer dan 2000 Palestijnen en 72 Israëliërs om het leven kwamen. Na vijftig dagen kwam na Egyptische bemiddeling aan de gevechten een eind.