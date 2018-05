Verlaten vrachtwagen met drugsafval langs de weg in Brabant

De afgelopen maanden is op tal van plekken, vooral in Brabant maar ook in Limburg en Gelderland, sprake van dumpingen van drugsafval. De politie vermoedt dat er een link is met het grote aantal festivals dat op dit moment wordt georganiseerd. Het is een publiek geheim dat op die festivals veel xtc-pillen worden geslikt.

De productie van die pillen in illegale drugslaboratoria levert chemisch afval op. Soms slaan die vaten lek. Op 10 mei bijvoorbeeld werd, ook in Bergen op Zoom, een lekkend vat met 1000 liter drugsafval aangetroffen. De hulpdiensten moesten toen de omgeving afzetten. Samen met natuurbeschermingsorganisaties hebben ze het vat voorzichtig verwijderd.

Lekker festivallen

Naar aanleiding van die vondst trok de Brabantse boswachter Erik de Jonge fel van leer tegen het festivalpubliek. "Lieve xtc-gebruikers, het is 9 over half vier 's nachts. Vanaf zes uur gisteravond hebben we gewerkt om het afval van jullie pilletjes op te ruimen. Da's gelukt. Het kost Brabants Landschap wel tienduizenden euro's en wat bos maar jullie kunnen in ieder geval weer lekker festivallen", schreef hij op Twitter.