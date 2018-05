EU-visum of paspoort te koop voor 'superrijken uit dubieuze kringen'

Het is een gewild papier, een visum van een EU-land, want je kan er heel Europa mee doorreizen. En het is te koop, zo blijkt uit onderzoek van Transparancy International en het Europees Parlement. Ze noemen het wel het gouden visum.

Duizenden Russen en Chinezen hebben de laatste jaren een paspoort of verblijfsvergunning gekocht. Vandaag debatteert het parlement over de vraag hoe ze die praktijk een halt kunnen toeroepen. De kosten van een EU-paspoort variëren per land. De voorwaarden zijn ook verschillend, maar het is in meerdere landen makkelijk te verkrijgen.

"Er is geen afstemming, geen transparantie en geen controle op de verkoop van Europese paspoorten aan mensen van buiten de Europese Unie", zegt PvdA-Europarlementariër Kati Piri. "Dat kan de veiligheid in gevaar brengen, omdat niet duidelijk is wie hierdoor vrij door Europa kan reizen."