Utrecht krijgt links college

Het is opvallend dat het nog zo lang geduurd heeft voordat Utrecht een nieuw college heeft: GroenLinks en D66 werkten in het vorige college ook al samen, noemden zichzelf de ruggegraat van het Utrechtse stadsbestuur en konden het prima met elkaar vinden.

Het probleem zat hem in de derde partij. Die is nodig omdat GroenLinks en D66 samen net één zetel tekortkomen voor een meerderheid. GroenLinks en D66 dachten aanvankelijk aan samenwerking met de PvdA, maar het werd de ChristenUnie.

Ruk naar links

Het collegeprogramma wordt overmorgen gepresenteerd, maar volgens RTV Utrecht is nu al duidelijk dat de stad "een ruk naar links" gaat maken nu de VVD uit het college verdwijnt. De huidige én toekomstige wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) nam eerder daar al een voorschot op toen ze bekendmaakte "vele miljarden euro's" te willen uitgeven aan een of meer nieuwe intercitystations en een beter openbaar vervoer in de stad.

Verder staat Utrecht voor een belangrijk besluit over woningbouw. In de stad komen 6000 tot 12.000 nieuwe woningen. Een deel daarvan staat gepland in de Merwedekanaalzone, een ander deel zou in polder Rijnenburg kunnen komen. Maar ook dat besluit is omstreden omdat die polder, bij verkeersplein Oudenrijn, het laatste stukje groen dicht bij de stad is.

Uithoflijn

Een ander belangrijk punt uit het coalitieakkoord is waarschijnlijk de afwikkeling van de problemen rond de Uithoflijn, de tramlijn naar het universiteitsterrein die veel duurder uitpakt dan verwacht.

Naast Van Hooijdonk blijven ook Kees Diepenveen (GroenLinks), Victor Everhardt (D66) en Klaas Verschuren (D66) de komende vier jaar wethouder. Nieuw zijn Linda Voortman (nu nog lid van de Tweede Kamer, GroenLinks), Anke Klein (D66) en Maarten van Ooijen (ChristenUnie).