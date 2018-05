'Werkgevers en bonden willen pensioenleeftijd langzamer laten stijgen'

De vakbonden en werkgevers hebben een overeenkomst gesloten over de pensioenen, schrijft De Telegraaf. Uit een uitgelekt conceptakkoord, dat het dagblad in handen heeft, zou blijken dat de polder wil dat de stijging van de AOW-leeftijd flink wordt afgeremd.

De AOW-leeftijd stijgt in de huidige kabinetsplannen in 2021 naar 67 jaar. De werkgevers en werknemers willen dat dat pas vier jaar later gebeurt, schrijft de krant. Ze noemen het huidige tempo van de leeftijdsverhoging "menselijk en maatschappelijk onhoudbaar".

De bonden en werkgeversorganisaties zouden verder willen dat het makkelijker wordt om vervroegd uit te treden. "Er zijn meer mogelijkheden nodig voor de huidige generatie oudere werknemers om eerder te stoppen met werken als het niet langer gaat", staat volgens De Telegraaf in het conceptakkoord.

Zzp'ers moeten volgens de overeenkomst ook onder het verplichte pensioen vallen.

Haast

De vakbonden en werkgevers praten al jaren met de Sociaal-Economische Raad over een nieuw pensioenstelsel en zzp-pensioen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had de partijen opgeroepen om voor 1 april met een overeenkomst te komen, maar dat lukte niet. Daarom kregen de betrokken partijen extra tijd van Koolmees. Nu hebben werkgeversorganisatie VNO-NCW en vakbond FNV onderling een akkoord gesloten, zonder de SER.

Voor Koolmees is haast geboden. Het kabinet wil een nieuw pensioenstelsel invoeren, het liefst voor de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar. Daarna wordt ook de Eerste Kamer gekozen en dat kan als gevolg hebben dat het kabinet zijn meerderheid in de Eerste Kamer kwijtraakt, wat het lastiger maakt om de wet aan te passen.

Geen persoonlijke pensioenpot

In het conceptakkoord staat niets over de persoonlijke pensioenpot. Volgens De Telegraaf lagen de vakbond en werknemers een tijd op die koers, maar lag het plan slecht bij de achterban van de FNV. Daarom wordt het persoonlijke potje expliciet in het conceptakkoord afgewezen.

Het besluit moet een tegenvaller zijn voor het kabinet. Het persoonlijke pensioen was een van de punten in het regeerakkoord.