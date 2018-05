De politie heeft in Groningen een man in zijn been geschoten. Dat gebeurde in de Helsinkistraat in het oosten van de stad. De man had een steekwapen bij zich en was volgens de politie niet benaderbaar.

De agenten losten eerst een waarschuwingsschot. Toen hij daar niet op reageerde, werd hij in een been geschoten.

De man is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt nog uit wie de man is en wat er precies is gebeurd.