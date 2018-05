Nederlandse kunstenaar gedood in Schotland

Een Nederlandse kunstenaar is vorige week in de Schotse stad Dundee gedood. Een 21-jarige man wordt verdacht van moord en is gisteren voorgeleid, meldt de BBC.

Het slachtoffer is de 38-jarige Jeroen van Neijhof. Op zijn Twitter-pagina staat dat hij als beeldend kunstenaar en beeldhouwer in Dundee woont.

Volgens de aanklagers heeft de verdachte de Nederlander met een stuk hout geslagen en meerdere keren tegen zijn hoofd en lichaam geschopt. Ook is het slachtoffer herhaaldelijk gestoken met een mes of een ander voorwerp. Hij werd vrijdag in zijn appartement gevonden.

De verdachte, John Styles, zou ook 10 Britse pond en een doos van de Nederlander hebben gestolen. Hij legde in de rechtbank geen verklaring af en de zaak wordt later verder behandeld.

De advocaat van Styles heeft niet gevraagd om zijn cliƫnt op borgtocht vrij te laten. Hij blijft voorlopig vastzitten.

Van Neijhof toonde zijn werk op Twitter: