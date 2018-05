Athene en Skopje eindelijk eens over nieuwe naam Macedonië

Het diplomatieke conflict tussen Griekenland en zijn noordelijke buurland Macedonië over het gebruik van de naam 'Macedonië' lijkt na bijna 30 jaar gesteggel tot een einde te komen.

Griekenland stond er jarenlang op dat het land "de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië" genoemd zou worden. Dat is tot nu toe ook de officiële naam, in het Engels afgekort tot 'FYROM'. Ambtelijk en omslachtig, en in de wandeling wordt de voormalige Joegoslavische republiek dan ook meestal gewoon 'Macedonië' genoemd. Officieel is dat de naam van een regio in het noorden van Griekenland.

Maar de premiers van beide landen, Tsipras en Zaev, zijn al maanden aan het onderhandelen over een compromis en blijkbaar zijn ze het eens. Morgen gaan ze telefonisch afspreken dat er een nieuwe, logischer klinkende naam komt: Republiek Noord-Macedonië. Binnenkort komen de heren bijeen in de stad Prespa in het zuiden van wat nu nog de FYROM is. Daar ondertekenen ze een akkoord over de kwestie.

Grondgebied opeisen

Griekenland was bang dat het kleine en economisch zwakke buurland (ruim 2 miljoen inwoners) de naam Macedonië na zijn afscheiding van het toenmalige Joegoslavië zou misbruiken om Grieks grondgebied op te eisen.

Een angst die gezien het verschil in grootte tussen de twee landen niet erg realistisch lijkt. Griekenland heeft 11 miljoen inwoners en is lid van de NAVO en de EU. Vanwege het conflict over de naam hebben de Grieken altijd met succes de toetreding van Macedonië tot die organisaties tegengehouden, al doen Macedonische militairen wel mee met de NAVO-missies in Irak en Afghanistan. En Macedonië herdenkt elk jaar op 4 april de oprichting van het Atlantisch bondgenootschap in 1949.