Burgemeester Deventer wil autobranden stoppen met hulp van inwoners

Burgemeester Andries Heidema van Deventer roept de hulp van inwoners in om een eind te maken aan een reeks autobranden.

Hij doet daarvoor een beroep op het 'niet-pluis-gevoel' van Deventenaren. "Kijk om je heen als je de hond uitlaat. Niet uit angst, maar wees oplettend. En bel de politie. Liever een keer te vaak gereden."

Schrikken

Volgens RTV Oost zijn alleen deze maand al twaalf auto's in brand gestoken. "Het is elke keer weer schrikken", zegt Heidema tegen de regionale omroep. Of de branden het werk zijn van een pyromaan, durft hij niet te zeggen.

"De politie is daar ongelooflijk druk mee. Er is opgeschaald om iemand te vinden, maar dat is verdraaid moeilijk." De politie maakt onder meer gebruik van camerabeelden, buurtonderzoek en technisch onderzoek.

Eerdere reeks autobranden

In 2016 had Deventer ook al te maken met een reeks autobranden. Ook toen deed de burgemeester een oproep aan inwoners om verdachte zaken te melden. Na de oproep keerde de rust terug in de stad, tot begin dit jaar.