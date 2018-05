'Aardbevingsburgemeester' Rodenboog van Loppersum vertrekt

Burgemeester Albert Rodenboog van de gemeente Loppersum vertrekt. De 65-jarige CDA-politicus stopt per 1 juli.

"Na een mooie maar intensieve periode van vijftien jaar heb ik besloten om afscheid te nemen als burgemeester van Loppersum en ga ik op zoek naar een andere werkomgeving", laat hij weten.

Gaswinning

Rodenboog hield zich de afgelopen jaren intensief bezig met de problemen rond de gaswinning. Loppersum wordt ook wel gezien als het epicentrum van de aardbevingen in Groningen.

"Bij mijn vertrek als wethouder in Leek zeiden ze 'Wat moet je nou in Loppersum? Daar is nooit wat te doen.' Nou, dat hebben we geweten."

Goed moment

Rodenboog is deze week vijftien jaar burgemeester in Loppersum. Vorige week werd hij 65 jaar. "Mijn vrouw en ik hebben vorig jaar november tegen elkaar gezegd: dat zou een goed moment zijn om te stoppen."

Toch is afscheid nemen volgens hem niet eenvoudig. "Elk moment van vertrek is lastig, maar als ik wacht tot alles goed geregeld is, kan ik nog wel honderd jaar wachten", zegt hij tegen RTV Noord.