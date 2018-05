Ruim 600 mensen te laat geïnformeerd over uitslag darmkankertest

Ruim zeshonderd mensen die hebben meegedaan aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker zijn veel te laat op de hoogte gesteld van de uitkomst. Onder hen waren 35 mensen met bloed in hun ontlasting, die binnen één à twee weken het advies hadden moeten krijgen om vervolgonderzoek te laten doen.

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er een fout is gemaakt, die inmiddels is hersteld. De mensen die een ongunstige uitslag hadden, hebben een individueel gesprek gehad met een arts. Zij zijn doorverwezen.

Acht mensen met bloed in hun ontlasting hadden zich ook al op een andere manier laten onderzoeken. Van de groep van 35 is iedereen nog in leven, maar voor een aantal van hen geldt mogelijk dat ze eerder met een behandeling hadden moeten beginnen.

Buiten de termijn

De 604 mensen hadden bij de eerste ronde van het bevolkingsonderzoek in 2014 en 2015 een ontlastingstest thuisgestuurd gekregen, maar daar een poos niets mee gedaan. Na een tijd besloten zij hem alsnog op te sturen. Sommigen stuurden de test een paar weken te laat op, iemand anders liet hem anderhalf jaar liggen.

Het laboratorium heeft de ontlasting van de ruim 600 mensen alsnog onderzocht, maar omdat ze buiten de termijn vielen hebben de deelnemers geen uitslag gekregen. Het automatiseringssysteem was daar volgens de staatssecretaris niet op ingericht.

Ook was de houdbaarheid van de test in sommige gevallen verlopen. Een deel van de mensen heeft daarom nu een nieuwe test gekregen.