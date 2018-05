Bruins: wachtlijsten zorg voor jonge transgenders moeten korter

Het kabinet vindt de wachttijden voor jonge transgenders onacceptabel lang. Dat antwoordt minister Bruins voor Medische Zorg op Kamervragen van de SP.

Volgens Bruins zijn alle partijen in de zorg het erover eens zijn dat jongeren die zich ongelukkig voelen over hun geslacht te lang moeten wachten, en dat dat ook geldt voor volwassenen.

De wachttijden in de zorg voor transgenders onder de 18 lopen in sommige gevallen op tot meer dan 60 weken. Bruins schat dat op dit moment zo'n 500 kinderen en jongeren met een 'hulpvraag' op een wachtlijst staan.

Meer transgendercentra

De minister schrijft dat op allerlei manieren wordt geprobeerd om de tijden te bekorten. Hij benadrukt dat de capaciteit van de gendercentra van de VU en het Universitair Medisch Centrum Groningen de afgelopen jaren aanzienlijk is gegroeid, maar dat dat de toename van de vraag niet kan bijbenen.

Bruins vindt het belangrijk dat transgenders goede en gecoördineerde zorg krijgen en wijst erop dat ook verzekeraars en gemeenten een verantwoordelijkheid hebben. Het ministerie praat met diverse partijen over een derde transgendercentrum. Bruins bekijkt ook of meer ziekenhuizen zich met het onderwerp kunnen bezighouden en of de zorg beter kan worden gespreid.