Dit zijn Harry's Invictus Games: 18 landen en honderden sporters

In 2008 komt de Britse prins Harry na een missie van tien maanden thuis in Engeland. Maar opgetogen is hij niet, na de lange vlucht uit Afghanistan. Zijn medepassagiers waren een dode 21-jarige Deense militair en drie zwaargewonde Britten. De prins heeft aan boord zitten wachten terwijl de lichamen aan boord werden gebracht.

Het is een herinnering waar Harry, die zelf actief was als militair, daarna nog vaak over praat. De vlucht naar huis motiveerde hem om zich in te zetten voor zijn gewonde collega's. Hij besluit de Invictus Games te organiseren, een meerdaags sportevenement voor veteranen die gewond raakten tijdens hun uitzending. Vandaag werd bekend dat de wedstrijd voor oorlogsveteranen in 2020 naar Nederland komt.