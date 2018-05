Minister bemoeit zich niet met dreigende sluiting IC-afdelingen

Minister Bruins voor Medische Zorg is niet van plan in te grijpen bij de dreigende sluiting van 22 afdelingen intensive care (IC) en spoedeisende hulp (SEH). Een aantal streekziekenhuizen voorziet grote financiële problemen door strengere eisen aan de aanwezigheid en inzet van IC- en SEH-artsen in het ziekenhuis.

Om de kwaliteit te verhogen, moeten zeven dagen per week IC-artsen aanwezig zijn. Ze mogen alleen werken voor die afdeling en niet elders in het ziekenhuis bijspringen als ze weinig te doen hebben. Die IC-richtlijn is twee jaar geleden al afgekondigd. De inspectie gaat vanaf 1 juli controleren. Een dergelijke richtlijn voor de SEH is nog in de maak.

'Geen bemoeienis overheid'

De minister wijst erop dat de richtlijn door de artsen en andere betrokkenen in de gezondheidszorg zelf is opgesteld, bedoeld om de kwaliteit te verhogen. Daar heeft de overheid geen bemoeienis mee.

Bruins vindt het "prijzenswaardig" dat de eisen telkens worden aangescherpt door de professionals, omdat de kwaliteit van de zorg daarmee volgens hem omhoog gaat. "De patiënt verdient de beste zorg."

De minister maakt zich wel zorgen of er na de invoering van de maatregel genoeg artsen zijn voor de intensive care.

Zorgen over ziekenhuizen in de regio

In het Vragenuur zei SP-Kamerlid Van Gerven dat minister Bruins de problemen van de streekziekenhuizen "bagatelliseert." Mensen willen volgens hem dat het streekziekenhuis behouden blijft. Een goede intensive care en spoedeisende hulp zijn daarbij van essentieel belang, vindt Van Gerwen.

Ook CDA, 50Plus, ChristenUnie en PVV maken zich zorgen over de beschikbaarheid van ziekenhuiszorg in de regio. Veel ziekenhuizen zijn kleiner geworden of gesloten, waardoor patiënten grotere afstanden moeten afleggen. De minister vindt vooral de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid van groot belang.