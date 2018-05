Dominique van der Heyde stopt als politiek verslaggever en wordt chef

Nieuwsuur-verslaggever Dominique van der Heyde wordt de nieuwe chef van de parlementaire redactie van de NOS in Den Haag. Dat betekent dat ze gaat stoppen als verslaggever en niet meer op de televisie te zien zal zijn.

Van der Heyde is afgestudeerd politicologe en werkt sinds 1996 bij de NOS. Ze was vanaf 2002 verslaggever en commentator bij de Haagse redactie van de NOS. Sinds vier jaar was ze de politiek duider van het programma Nieuwsuur.

Ze is blij met haar nieuwe baan en spreekt van een geweldige nieuwe stap. "Vergelijk het met voetballen in de eredivisie: als spits kan je scoren en genieten van de dagelijkse spanning en hectiek. Dat heb ik jarenlang gedaan als politiek duider voor het NOS Journaal en Nieuwsuur. Nu krijg ik de kans om het NOS-team in Den Haag te gaan coachen en aanvoeren vanaf de zijlijn. Mooier kan niet."

'Bij uitstek geschikt'

Plaatsvervangend hoofdredacteur Nieuws Giselle van Cann sluit zich daarbij aan: "Dominique gaat nu, na jaren duiding voor het NOS Journaal en Nieuwsuur, met al haar ervaring en kennis van de politieke journalistiek, als leidinggevende de lange lijnen uitzetten. Dominique's idee├źn over de ontwikkeling van de politieke redactie van de NOS, gecombineerd met haar energie en enthousiasme, maken haar bij uitstek geschikt voor deze klus."

Van der Heyde volgt Bram Schilham in september op, die na zes jaar op die post leiding gaat geven aan de eindredactie van het NOS Journaal.