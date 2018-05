Turkse minister spreekt bij herdenking aanslag op migranten in Duitsland

Duitsland wordt vandaag herinnerd aan een zeer pijnlijke dag in de geschiedenis van de Bondsrepubliek: de brandstichting 25 jaar geleden door vier rechts-extremisten in een huis in Solingen. Twee vrouwen en drie meisjes van Turkse afkomst kwamen om.

Bondskanselier Merkel zal de herdenking in Solingen bijwonen, net als de minister van Buitenlandse Zaken Maas en diens Turkse ambtgenoot Cavusoglu. Dat laatste is opvallend, omdat de verhouding tussen de Duitse en Turkse regering niet best is. Cavusoglu mocht komen onder voorwaarde dat hij alleen slachtoffers komt herdenken en niets politieks gaat zeggen.

Bondspresident Steinmeier had vrijdag al een ontmoeting met Mevlüde Genç, de moeder en tante van de meisjes die bij de brand in 1993 omkwamen. Steinmeier schreef gisteren op Facebook dat de "herinnering aan deze gruwelijke daad niet mag verbleken". Ook prees hij Mevlüde Genç voor haar vergevingsgezindheid en noemde hij haar een voorbeeld voor ieder die zich tegen discriminatie, racisme en geweld keert.