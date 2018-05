Zuiden van Israël bestookt met mortiergranaten uit Gazastrook

Vanuit de Gazastrook zijn meer dan 25 mortiergranaten afgevuurd op het zuiden van Israël. Volgens het Israëlische leger is dat het grootste spervuur sinds het conflict in de Gazastrook in 2014. Er vielen geen gewonden.

De meeste mortieren zijn onderschept door het mobiele antiraketsysteem. Volgens Israëlische media is een van de granaten in de buurt van een kleuterschool ontploft. Palestijnse bronnen zeggen dat het Israëlische leger daarna terugsloeg met gevechtsvliegtuigen. Verscheidene doelen in de Gazastrook werden bestookt en er waren zware explosies te horen.

Israël vermoedt dat de terreurgroep Islamitische Jihad achter de aanval met mortiergranaten zit. Afgelopen zondag doodde het Israëlische leger drie Palestijnen na de vondst van een bom in het grensgebied. De terreurgroep zwoer toen wraak.

Mede door het controversiële besluit van de Verenigde Staten om de ambassade te verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem is het al een tijd onrustig aan de grens tussen Israël en de Gazastrook. Op 14 mei gingen Palestijnen massaal de straat op om te protesteren. Israëlische militairen grepen in omdat de Palestijnen dicht bij de grenshekken kwamen. Door Israëlisch vuur vielen er tientallen doden en duizenden gewonden.