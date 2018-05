Visser slaat overboord en overleeft uur lang in Noordzee

De Kustwacht heeft vannacht een overboord geslagen visser uit de Noordzee gered. De man van 21 dreef een uur in het water, op ruim 160 kilometer ten noordwesten van Den Helder.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse nadat een visserskotter iets voor 02:00 uur een noodoproep had gedaan omdat er een bemanningslid overboord was geslagen. De Kustwacht zette twee helikopters en KNRM-reddingsboten van Den Helder en Terschelling in. Ook werden andere schepen in de buurt gewaarschuwd om uit te kijken naar de man.

De overboord geslagen visser werd uiteindelijk gevonden door een andere vissersboot. Zijn lichaamstemperatuur was flink gedaald, maar hij was nog wel aanspreekbaar. Aan boord van de boot was er op afstand nauw contact met een dokter en met het Kustwachtcentrum. Hij kon zelf zijn familie inlichten over het incident.

De man is overgebracht naar het Gemini Ziekenhuis in Den Helder voor nader onderzoek.