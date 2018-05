Wilde dieren spotten op de Hoge Veluwe kan nu ook vanuit de luie stoel

Al deze camera's produceren sinds 2013 meer dan een miljoen foto's per jaar en er zijn niet genoeg vrijwilligers om al deze foto's te bekijken en te bepalen welke diersoorten erop te zien zijn. En dat wil het park graag weten vanwege een wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met Wageningen University.

Fotoreeks

"Heel veel foto's zijn nog nooit bekeken. Die staan nog in het systeem zonder dat we weten wat erop staat", vertelt Meia van der Zee van de universiteit. "We willen weten welk dier op welk tijdstip waar was en met hoeveel soortgenoten. Daarmee kun je heel veel te weten komen over het gedrag van de dieren en dat kun je weer koppelen aan andere data, zoals bezoekersaantallen of plantenmetingen."

Van der Zee verwacht dat het een populair project gaat worden. "Iedereen kan meedoen, je hoeft niet veel van de natuur te weten of in het park geweest te zijn." Om fouten eruit te kunnen filteren wordt dezelfde foto aan meerdere mensen getoond.