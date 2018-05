Onderzoek naar corruptie bij dochterbedrijven VolkerWessels

Opsporingsdienst FIOD onderzoekt of twee dochterbedrijven van VolkerWessels steekpenningen hebben betaald om een grote klus op Sint-Maarten binnen te halen. Het gaat om de aanleg van de Causeway Swing Bridge in 2013.

VolkerWessels bevestigt dat er een onderzoek loopt en zegt zelf inmiddels een intern onderzoek naar de zaak te zijn gestart.

Er wordt onderzoek gedaan naar Volker Construction International en Volker Stevin Caribbean. De twee bedrijven zijn inmiddels niet meer actief. VolkerWessels heeft eerder besloten zich op de meer winstgevende thuismarkten te richten.

Duurdere variant

Volgens het FD waren er twee offertes aangeleverd voor de bouw van de brug. De duurdere variant werd in eerste instantie afgewezen, maar werd later alsnog door Sint-Maarten gekozen. Er zouden geen zakelijke verklaringen zijn waarom alsnog voor de duurdere optie is gekozen.

VolkerWessels zegt dat op de bouw van de brug verlies is geleden. Het contract voor de aanleg was 32 miljoen euro waard. Uiteindelijk bleven de dochterondernemingen met een verlies van ongeveer 1,5 miljoen euro zitten.