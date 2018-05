CBR belooft beterschap na klachten automobilisten

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, dat in Nederland de rijvaardigheid en medische geschiktheid van autobestuurders beoordeelt, erkent dat het klantvriendelijker en sneller moet werken. Dat laat de organisatie weten in reactie op een aantal klachten die de NOS aan het CBR heeft voorgelegd.

Rode draad in die klachten is dat keuringen van mensen met een aandoening peperduur zijn, dat het CBR moeilijk aanspreekbaar is op zaken die fout gaan en dat procedures traag verlopen. Voorbeeld is een automobilist die een epileptische aanval kreeg en twee keer exact dezelfde kostbare keuring moest ondergaan. Het CBR heeft hem inmiddels beloofd geld terug te betalen.

Verbeterprogramma

Andere klachten zijn van een meisje dat 250 euro betaalde voor een psychiatrische keuring waarbij ze de psychiater slechts drie minuten zag en een 70-jarige vrouw met diabetes die om onduidelijke redenen herhaalde malen dezelfde oogtest moest ondergaan.

Een woordvoerder benadrukt dat de organisatie 600.000 aanvragen voor een geschiktheidsverklaring per jaar binnenkrijgt. "We doen ons uiterste best om mensen snel en zorgvuldig te helpen. Dat lukt helaas niet altijd. We zitten nu midden in een verbeterprogramma, omdat we het beter willen doen."

'Schrijnend'

Begin vorig maand berichtte de NOS al over honderden 70-plussers van wie door politie of marechaussee ten onrechte het rijbewijs was ingenomen en die vervolgens meer dan een half jaar moesten wachten om dat gecorrigeerd te krijgen. Minister Van Nieuwenhuizen zei toen over een van de voorbeelden in de Tweede Kamer: "Het geval van de meneer was natuurlijk buitengewoon schrijnend. Je bent gewoon nog helemaal hartstikke goed en fit en het duurt dan zeven maanden voordat je je rijbewijs weer terug hebt."

Naar aanleiding van deze uitzending kreeg de NOS verschillende andere klachten van mensen die procedureel vastliepen bij het CBR of die voor hun gevoel onnodig veel geld kwijt waren aan keuringen. Het ministerie van Infrastructuur liet eerder al weten dat nog voor de zomer een algemene evaluatie van het CBR naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd.

Procedureel

Volgens het CBR wordt op dit moment onder meer de divisie Rijgeschiktheid vernieuwd, waardoor de doorlooptijd van de procedures aanzienlijk korter zal worden. Daarnaast komt er een verbetering bij de klantenservice. Wie belt met een inhoudelijke vraag over bijvoorbeeld een medisch traject, krijgt straks rechtstreeks een medewerker met inhoudelijke kennis aan de lijn.

"Nu krijg je om privacyredenen vaak procedurele antwoorden", erkent de woordvoerder. Terwijl mensen soms meer gebaat zijn bij iemand die inhoudelijk meedenkt over de juiste oplossing."