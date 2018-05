Groot alarm vanwege waterlek in vuurwerkopslag

In een vuurwerkdepot in Ulicoten in Brabant is vanavond water uit een sprinklerinstallatie gelekt. Omdat water in combinatie met vuurwerk gevaar kan opleveren, is uit voorzorg groot alarm geslagen en de omgeving afgezet.

"Experts zijn aan het onderzoeken of er een gevaarlijke situatie is ontstaan en wat het effect van een eventuele ontploffing in de bunker zou zijn", zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio tegen Omroep Brabant. Het water is in drie opslagbunkers terechtgekomen. Bij twee is niets aan de hand, blijkt uit onderzoek. Maar in de derde bunker wordt nog onderzoek gedaan.

Flitspoeder

"In een van die bunkers ligt flitspoeder opgeslagen. Dat poeder zorgt voor de knal- en flitseffecten en dat gaat niet goed samen met water. Die chemische reactie kan ontploffingen veroorzaken", laat de veiligheidsregio weten. Het is nog onduidelijk of het water ook daadwerkelijk op het vuurwerk terecht is gekomen.

Het depot is van de overheid en wordt gebruik voor de opslag van (illegaal) vuurwerk dat in beslag is genomen. Het vuurwerk blijft daar tot het vernietigd kan worden. De loodsen liggen in het buitengebied.