Passagiers verbaasd: trein uit Brussel rijdt zonder stoppen door naar Rotterdam

Reizigers die vanmiddag met de trein van Brussel naar Rotterdam reisden kijken terug op een vreemde rit. De trein, die via de nieuwe spoorroute over Breda zou moeten rijden, reed ineens over Roosendaal, maar de trein stopte daar niet. Vervolgens sloeg hij ook het station Dordrecht over. Eerder was hij de Belgische plaats Mechelen ook al voorbijgereden.

Annet Spekschoor zat in de trein. Ze was ingestapt op station Brussel-Zuid. Bij elk station dat de trein oversloeg, groeide bij haar en medepassagiers de verbazing. Ook omdat nergens conducteurs te bekennen waren om de situatie uit te leggen.

"Er werd één keer omgeroepen dat we in Mechelen konden overstappen. Maar ook daar stopte hij niet. We keken elkaar verontwaardigd aan, iedereen stond perplex", zegt Spekschoor.