Franse vliegtuigbouwer Serge Dassault (93) overleden

In Parijs is op 93-jarige leeftijd de vliegtuigbouwer en industrieel Serge Dassault overleden. Dat meldt de krant Le Figaro, waarvan hij eigenaar was. Hij overleed in zijn kantoor aan hartfalen.

Dassault was met een door zakenblad Forbes geschat vermogen van 19 miljard euro een van de rijkste Fransen. Hij erfde het concern van zijn vader, die werd geboren als Marcel Bloch. Na de Tweede Wereldoorlog namen hij en zijn familie de naam Dassault aan.

De familie bezit het mediaconcern Groupe Figaro en heeft grote belangen in een softwarebedrijf en technologiebedrijf Thales. Ook heeft het concern een eigen wijnmakerij en een investeringsbedrijf in vastgoed.

Affaires

Internationaal is de naam Dassault vooral bekend van de vliegtuigtak, die zowel militaire toestellen (het gevechtsvliegtuig Rafale) als zakenvliegtuigen bouwt. In de jaren 80 speelde in Belgiƫ de 'Dassault-affaire': de vliegtuigbouwer had miljoenen aan smeergeld betaald om een order van de Belgische luchtmacht in de wacht te slepen.

Serge Dassault was van 1995 tot 2009 burgemeester van de Parijse voorstad Corbeil-Essonnes en van 2004 tot en met vorig jaar senator voor de centrumrechtse UMP.

Onschendbaar

Vier jaar gelden werd hij aangehouden en ondervraagd over een corruptiezaak. Hij zou stemmen hebben gekocht om te worden gekozen tot burgemeester. Lange tijd kon hij niet worden verhoord of vervolgd, omdat hij als senator onschendbaar was.

Volgende week zou Dassault in hoger beroep worden berecht voor belastingfraude, waarvoor hij in 2017 is veroordeeld tot een boete van 2 miljoen euro.