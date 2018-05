Nederlandse satellieten de ruimte in met 'degelijke' Indiërs

Perfecte partner

"Delft is erg ambitieus in wat ze allemaal willen bereiken in de ruimtevaart", zegt Vijay Rao, een onderzoeker aan de TU Delft. "En je kunt alle technologie wel in Delft ontwikkelen, maar we moeten ook nog laten zien dat dingen werken, zodat de toepassingen uiteindelijk werkelijkheid worden. Voor die dingen is ISRO de perfecte partner."

Geen enkele ruimteorganisatie lanceert jaarlijks zoveel satellieten als ISRO. Daardoor is de tijd tussen het ontwikkelen van technologie en het testen ervan kort. Bovendien zijn de kosten laag. Zo bracht India in 2014 als eerste Aziatische land een ruimtesonde in een baan om Mars. Het budget voor die missie was 74 miljoen dollar. De Amerikaanse ruimteorganisatie NASA had datzelfde jaar 672 miljoen dollar nodig voor een soortgelijke missie.

India vestigde vorig jaar een wereldrecord, door in één keer 104 satellieten succesvol te lanceren. "Dat brengt de kosten voor elke satelliet absoluut omlaag", zegt Rao. "ISRO heeft ermee laten zien complexe missies aan te kunnen. Ze hebben hun plek bewezen in de ruimtevaartmarkt. En ze hebben de ruimtevaart toegankelijker gemaakt voor kleine bedrijven en start-ups."

Schoenendoos

Een zo'n start-up die bij ISRO terecht is gekomen is het Nederlandse Hiber. Dat biedt zogenoemde internet-of-things-diensten aan, waarbij in plaats van wifi of gprs gebruik wordt gemaakt van nano-satellieten. Die zijn, net zoals de maanrobot van de TU Delft, ongeveer zo groot als een schoenendoos en vliegen op 600 kilometer hoogte.

Onder de klanten van Hiber zijn bijvoorbeeld Indonesische vissers, die met de technologie hun boten in de gaten kunnen houden. De eerste nano-satelliet van Hiber gaat als het goed is in augustus de ruimte in, met een raket van ISRO.

"ISRO staat wereldwijd bekend als één van de beste", zegt Coen Janssen van Hiber. "Er zijn wereldwijd gewoon weinig betrouwbare bedrijven die dit kunnen." Een satelliet vanuit China lanceren is bijvoorbeeld al geen optie, legt Janssen uit. "Vanuit de Verenigde Staten is het niet toegestaan dit soort techniek naar China te exporteren. En in onze satellieten zitten ook Amerikaanse onderdelen."