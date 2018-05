Spotgoedkoop in monumentale panden wonen is er straks niet meer bij

Huren voor een prijsje onder de huurgrens én toch in een monumentaal complex wonen. Dat kan nog in Nederland, maar voor hoelang? Woningcorporaties willen namelijk vaak van de gebouwen af.

Veel bewoners van zulke panden maken zich intussen zorgen. Janneke Noordermeer en Mia Prins bijvoorbeeld. Zij wonen in het Pepergasthuis, een hofje in Groningen dat is gesticht in de 15e eeuw. Het is een rustpunt midden in het centrum, met 29 woningen, een klein kerkje en een pomp.

Noordermeer woont er sinds 1990. "Het is hier prachtig" zegt ze, "Iedere ochtend als ik uit het raam kijk, denk ik: ja, dit is thuiskomen." Prins is ook al jarenlang bewoner van het gasthuis. Ze zegt dat ze in het hofje nog altijd de sfeer proeft van de voorbije eeuwen. "Geen steen is hier hetzelfde, alles meandert en golft. "Ik ben bang dat het hofje in handen valt van het kapitaal. En dan gaat die schoonheid verloren."