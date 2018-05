Twentse kippenboer moet opnieuw zijn 3000 kippen laten afmaken

In de eieren van kippenboer Jos Kienhuis uit Tilligte is opnieuw fipronil aangetroffen. Vorige week bleken de eieren opnieuw besmet bij een steekproefsgewijze controle in een supermarkt in Nederland. Aan die winkel had Kienhuis eieren geleverd.

Vrijdag werden de ruim 3000 kippen in zijn stal geruimd. Ook zijn voorraad van 45.000 eieren is vernietigd. Hoe de fipronil in de eieren is gekomen, is niet bekend. Kienhuis vermoedt dat er nog resten van fipronil in de bodem van het weiland hebben gezeten. De nieuwe kippen hebben die resten de stal binnengebracht. Tegen RTV Oost zegt de kippenboer dat hij "volledig lamgeslagen" is.

Tweede keer

Het is de tweede keer in negen maanden tijd dat de eieren van Kienhuis fipronil bevatten. In augustus vorig jaar werd het verboden bestrijdingsmiddel ook al aangetroffen op de boerderij in Tilligte. Ook toen moesten 3000 kippen worden geruimd.

Fipronil werd door het bedrijf Chickfriend gebruikt om bloedluis bij kippen te bestrijden. Dat het Kienhuis nu voor de tweede keer binnen een jaar overkomt, maakt het drama nog groter. "Dat trekt niemand", zegt hij.

Vorig jaar leverde de fipronil-affaire Kienhuis tienduizenden euro's schade op.