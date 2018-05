Revolutie in plastic-land: ook gekleurde petfles straks te recyclen

Samen met voedingsbedrijf Unilever heeft het bedrijf de afgelopen maanden een proefinstallatie gebouwd. Ook is getest of de flessen die zijn gemaakt van het gerecycled materiaal net zo goed zijn als nieuwe petflessen. "Dat is het verrassende", zegt Hooghoudt. "Qua kleur en qua eigenschappen is de fles hetzelfde als een nieuwe. Dus je hebt straks geen nieuwe olie nodig om nieuwe flessen te maken."

Unilever heeft beloofd dat het bedrijf in 2025 alleen nog afbreekbaar plastic gebruikt. "Deze ontwikkeling kan een grote rol spelen", zegt Lou Lievense, vice-president R&D bij Unilever. "We hebben nu bewijs dat het kan. Straks willen we onze mayonaiseflessen van dit materiaal maken. In 2019 komen de eerste op de markt."

Uiteindelijk wil het bedrijf helemaal van plastic af. "Maar plastic is nu een uniek materiaal. Het laat bijvoorbeeld geen zuurstof en water door. Daar kun je heel goed producten in bewaren."

Ioniqa wil volgend jaar een fabriek operationeel hebben. Er is bijna een akkoord met een gemeente over de plek van de fabriek.