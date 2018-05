'Utrecht vraagt miljarden voor tweede intercitystation'

Utrecht wil een nieuw intercitystation en een nieuwe tramlijn of snelbusbaan, schrijft de Volkskrant. De stad en provincie zouden de Rijksoverheid daarvoor om miljarden euro's hebben gevraagd.

De investering is nodig omdat Utrecht de snelst groeiende regio is van Nederland. De krant schrijft dat er in de provincie de komende twaalf jaar zo'n 140.000 woningen bij komen. "Dat komt neer op ruim een kwart miljoen nieuwe bewoners", zegt gedeputeerde Straat (VVD) tegen de krant. "Zulke heftige aantallen extra inwoners kun je niet vervoeren met het huidige systeem."

De stad en provincie zetten daarom in op een tweede intercitystation. Als mogelijke locatie wordt de zuidoostelijke hoek van de stad genoemd. Station Lunetten zou bijvoorbeeld kunnen worden ge├╝pgraded. Ook wil Utrecht een nieuwe tramlijn of snelbusbaan om de stadsregio heen, waardoor niet alle reizigers meer via Utrecht Centraal hoeven te reizen.

U Ned

De provincie en stad hebben elk 100 miljoen euro gereserveerd voor de ov-plannen, maar dat zou lang niet genoeg zijn. Op 4 juni zouden de ministers van Infrastructuur en Binnenlandse Zaken met de gemeente en provincie in gesprek gaan over het verzoek.

De plannen staan in het zogeheten actieprogramma 'U Ned voor bereikbare gezonde groei in de metropoolregio Utrecht', dat vandaag zou worden gepubliceerd.