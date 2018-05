Atari-oprichter Ted Dabney (81) overleden

In 1972 bracht Atari voor speelhallen Pong uit, een eenvoudig ping-pongspelletje dat het eerste commercieel succesvolle computerspel zou worden. Dabney en Bushnell hadden het project als vingeroefening aan een beginnend programmeur gegeven, maar onderkenden de verslavende eenvoud ervan al snel.

"De eerste prototypes werkten al snel niet meer. Toen we gingen kijken wat er aan de hand was, bleken de muntlades zo vol te zitten, dat het mechanisme geblokkeerd werd", herinnerde Dabney zich. "Mijn god, wat hadden we een geld."

Nadat Pong aansloeg als arcadegame, droeg een thuisversie bij aan de opkomst van spelcomputers. Het spel was met een console op elke televisie te spelen.

Ruzie

Het succes van zijn bedrijf zou Dabney niet lang meemaken: hij kreeg ruzie met Bushnell over zakelijke verschillen en stapte op.

Dabney leed al enige tijd aan kanker. Hij werd 81 jaar oud.