George Bush sr. opnieuw opgenomen in ziekenhuis

De Amerikaanse oud-president George Bush sr. is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. De 93-jarige Bush ligt in een ziekenhuis in Maine omdat hij oververmoeid is en een lage bloeddruk heeft. Hij is bij kennis, zegt een woordvoerder van de familie, die verwacht dat Bush een paar dagen in het ziekenhuis moet blijven.

Eind april werd hij vanwege een infectie ook opgenomen, een dag na de begrafenis van zijn vrouw Barbara. Zij overleed op 18 april op 92-jarige leeftijd.

Bush is de oudste nog levende Amerikaanse president. Hij zat van 1989 tot 1993 in het Witte Huis. Zijn zoon George W. trad later in zijn voetsporen. Hij was president van 2001 tot 2009.

Pannekoeken

Een week geleden arriveerde Bush sr. in Maine om daar de zomer door te brengen. Dat deed hij van kinds af aan elk jaar, met uitzondering van de periode dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog piloot was op een vliegdekschip.

Gisteren nam hij nog deel aan een pannekoekenontbijt van een organisatie van veteranen van de Amerikaanse strijdkrachten.