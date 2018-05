Stars and Stripes verspreiden zich door VS in aanloop naar Memorial Day

Het initiatief heeft zich langzaam verspreid over de rest van het land. In Texas, Louisiana, Ohio, New York en zelfs in Toronto in Canada. "We zijn hartstikke trots dat wat we eigenlijk wilden doen voor de slachtoffers in Massachusetts nu op grote schaal wordt uitgevoerd. Dit hadden we nooit verwacht", zegt Tom Crohan, een van de initiatiefnemers.

Memorial Day zelf is in de Verenigde Staten morgen, op maandag dus, maar het hele weekend zijn er al herdenkingen op verschillende plekken in het land. In het plaatsje Beachwood bij Cleveland zagen ze een artikel over het initiatief uit Boston, en sinds 2012 doet de stad mee met een grote geschilderde vlag van zo'n 10 bij 18 meter op een grasveld voor het gemeentehuis.