Tienduizenden toeschouwers houden het droog tijdens Heiligdomsvaart

Op een zonovergoten Vrijthof in Maastricht is de eerste omgang van de Heiligdomsvaart geweest, een bedevaart die eens in de zeven jaar wordt gehouden en terug gaat tot 1391.

Op de tribunes volgden tienduizenden belangstellenden de processie van geestelijken en gelovigen die heiligenbeelden en relieken (botjes en andere overblijfselen van lichamen van heiligen) meedroegen. Even dreigde het evenement door noodweer in het water te vallen, maar het bleef precies tot het einde van de ommegang droog in Maastricht.

Praalwagens

Vele Maastrichtse groeperingen, begeleid door harmonieën, fanfares en koren, namen deel aan de religieuze stoet. Ook waren er veel middeleeuwse kostuums te zien en was middeleeuwse muziek te horen. Op praalwagens werden Bijbelse verhalen uitgebeeld. De wagens waren allemaal door vrijwilligers gemaakt.

Ook uit Duitsland en België waren pelgrims naar Maastricht gekomen om hun heiligenbeelden en relieken te tonen. Er waren zelfs pelgrims uit Kazachstan en Armenië. In dat laatste land werd Sint Servaas, de patroonheilige van Maastricht, geboren.

Noodkist

Het hoogtepunt van de ommegang was het tonen van de relieken van Sint Servaas. In het borstbeeld van de heilige is een deel van zijn schedel verwerkt. Ook worden overblijfselen van hem bewaard in de zogenoemde noodkist. Deze kist wordt in tijden van nood door het centrum van Maastricht gedragen om de stad of de wereld tegen onheil te beschermen. De laatste keer gebeurde dat in 1991, aan het begin van de Golfoorlog.

Normaal zijn beide relikwieën alleen te zien in de schatkamer van de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht.

Tweede ommegang

De Heiligdomsvaart stond in het teken van barmhartigheid: Doe goed en zie niet om. Komende zondag wordt de tweede ommegang gehouden. Gedurende de rest van de week zijn er verschillende activiteiten, vieringen en tentoonstellingen in de stad. Maastricht rekent op 175.000 bezoekers.