Een piloot van KLM is in Oslo in hechtenis genomen na een alcoholcontrole op de luchthaven van de Noorse hoofdstad. Hoeveel de vlieger had gedronken, wil KLM niet zeggen omdat het onderzoek nog loopt.

Een Noorse krant meldt dat het gaat om een co-piloot die vrijdagochtend tegen de lamp liep tijdens een routinecontrole.

Luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, hanteren strenge regels als het gaat om drankgebruik. Vliegend personeel mag vanaf 10 uur voor een vlucht geen alcohol meer drinken.