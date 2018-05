Europa deze week: zes correspondenten over hoe de wereld naar de EU kijkt

Van een afstand naar Brussel kijken: dat doen we in deze editie van Europa deze week. Letterlijk, want de uitzending komt voor één keer niet uit de Europese hoofdstad, maar vanuit Hilversum, waar de jaarlijkse NOS-correspondentendagen waren.

EU-correspondent Arjan Noorlander ging met zes collega's in gesprek over hoe er in hun land naar de EU wordt gekeken. Het zal niet verrassen dat dat zes heel verschillende verhalen opleverde. Over een energieke Franse president die maar wat graag met de EU aan de slag wil, een nieuwe eurokritische regering in Italië en een andere wereldspeler - de VS - die niet al te veel bezig is met Europa.

Aan het woord komen Jeroen Wollaars (Duitsland), Frank Renout (Frankrijk), Sander van Hoorn (België), Mustafa Marghadi (Italië), David Jan Godfroid (Rusland) en Arjen van der Horst (VS). Wat in hun land het sentiment is over Brussel, zie je in de video hierboven.