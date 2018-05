In Amsterdam is iemand om het leven gekomen door een val uit het Kraanhotel op de voormalige NDSM-werf.

Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens ooggetuigen was er op het moment van de val een feest aan de gang in het hotel.

Het Kraanhotel heeft drie luxueuze suites op 35, 40 en 45 meter hoogte die voor honderden euro's per nacht te boeken zijn. De kraan werd in 2011 voor een euro verkocht aan een projectontwikkelaar, die het industriƫle gevaarte liet opknappen en inrichten.