Grote schade door hagelstenen aan wijngaarden Bordeaux

In de Franse wijnstreek ten noorden van Bordeaux hebben hevige hagelbuien grote schade aangericht aan wijngaarden. De wegen lagen vlak na de buien, die gepaard gingen met hevig onweer, bezaaid met kapotte bladeren van de wijnranken. Er vielen hagelstenen tot 2,5 centimeter in doorsnee.

Wijnboeren in de omgeving spreken van een desolate aanblik. "De wijnstokken zijn weer zoals in de winter," zegt de voorzitter van de streek Blaye Côtes de Bordeaux in Franse media. Veel knoppen die volgende week in bloei zouden komen, zijn kapot. "Het is afgelopen voor dit jaar, maar ook voor volgend jaar ziet het er somber uit, omdat ook de nieuwe takken beschadigd zijn."

Wijnstokken gehalveerd

Een wijnboer in de Sud Médoc met 110 hectare, vertelt tegen France Bleu dat na de hagelbui, die tien minuten duurde, van zijn wijnstokken van 45 à 50 centimeter hoog nog maar 10 à 20 centimeter over was. "De hagelstenen waren zo groot als duiveneieren."

Delen van het gebied waren vorig jaar getroffen door strenge vorst. De wijnboeren hebben het zwaar en er zal veel steun nodig zijn en onderlinge solidariteit, zegt de voorzitter.

De regio's Bourg, Blaye en Sud Médoc lijken het zwaarst getroffen, de precieze schade moet nog worden vastgesteld.

Op Twitter staan foto's van de hagelstenen in de wijngaarden en het water in de straten.