Warmste meinacht sinds 1901

Slecht geslapen door de warmte? Sinds het begin van de metingen in 1901 was een nacht in mei niet zo zacht als nu, zegt Weerplaza. In De Bilt koelde het af tot 18,3 graden. Het oude record, van zes jaar geleden, was 16,9 graden.

Het warmst was het de afgelopen nacht in Vlissingen: daar werd het niet koeler dan 19,2 graden. Ook in het zuiden van Brabant en in de regio Den Haag bleef het zo'n 19 graden. Het 'koudst' was het in Oost-Groningen: 13 graden.

Er is pas officieel sprake van een record als de temperatuur in De Bilt vanavond ook boven de 16,9 graden blijft. Het weerbureau gaat ervan uit dat dat gebeurt. Overdag worden temperaturen tot 30 graden verwacht.