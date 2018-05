Hackers van meest bekeken YouTube-video aangeklaagd

Twee Fransen die met muziekvideo's van Luis Fonsi en Daddy Yankee, Shakira en andere bekende artiesten van YouTube zouden hebben geknoeid, moeten in oktober in Frankrijk voor de rechter verschijnen. Dat is het resultaat van onderzoek van de Franse opsporingsdiensten en collega's in New York.

De twee 18-jarige mannen zouden in april het YouTube-account van het New Yorkse videoplatform Vevo hebben gekraakt. Daardoor werd het mogelijk om de meest bekeken YouTube-video aller tijden, het nummer Despacito van Luis Fonsi en Daddy Yankee, van een ander begin te voorzien. Bezoekers kregen eerst een foto uit de Spaanse Netflix-serie La Casa de Papel te zien.

Video's van andere artiesten wachtte hetzelfde lot. De hackers noemen zichzelf Kuroi'sh en Prosox en hadden bij sommige video's de tekst "Free Palestine" gezet. Of de daders werkelijk een politiek motief hadden, is niet duidelijk.

Vevo zag zich genoodzaakt de getroffen video's offline te halen om ze te herstellen. Na een paar uur waren ze weer te zien.