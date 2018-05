Links Frankrijk demonstreert tegen president Macron

In Parijs deden volgens de CGT 80.000 mensen mee, de politie hield het op 21.000. De politie was massaal op de been om ongeregeldheden te voorkomen. Rond de demonstratie in Parijs werden 35 mensen opgepakt, onder meer voor het aanrichten van vernielingen.

Landelijk gezien deden er 70.000 mensen minder mee dan in maart, toen soortgelijke demonstraties 320.000 deelnemers trokken.