Egypte moet YouTube maand in de ban doen om anti-islamfilm

De hoogste rechter in Egypte heeft geoordeeld dat YouTube een maand uit de lucht moet vanwege de anti-islamfilm Innocence of Muslims. De rechter bevestigde daarmee een eerdere uitspraak van een lagere rechtbank in Caïro uit 2013.

De 13 minuten durende privé-productie die in Californië is gemaakt werd in 2012 op YouTube gezet en leidde tot gewelddadige protesten in de Arabische wereld en daarbuiten. Ook was er politieke commotie: Obama nam afstand van de film en in het Europees Parlement ontstond er een rel over. Zeven Egyptenaren die meewerkten aan de film werden ter dood veroordeeld.

YouTube werkt nog

Onder andere het Egyptische ministerie van Informatie en Technologie was tegen de uitspraak over het blokkeren van YouTube in beroep gegaan. Volgens het ministerie kan het blokkeren niet zonder dat de zoekmachine van moederbedrijf Google daar last van heeft. De autoriteiten vrezen dat dat schade toebrengt aan de Egyptische economie.

Tegen de beslissing van de rechter van vandaag is geen hoger beroep meer mogelijk. Wanneer gehoor wordt gegeven aan de uitspraak is onduidelijk. YouTube is op dit moment nog steeds te gebruiken in Egypte. Het ministerie heeft nog niet gereageerd.