Gewonden bij aanvaring binnenvaartschepen op Dordtsche Kil

Bij een aanvaring tussen twee schepen op de Dordtsche Kil zijn twee mensen te water geraakt. Ze zijn gered en krijgen medische hulp, zegt de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

In eerste instantie leek het om een botsing tussen een plezierjacht en een binnenvaartschip te gaan. Later meldden de hulpdiensten dat het twee binnenvaartschepen zijn. Een daarvan is gezonken. De kiel steekt nog boven het water uit.