Franse band maakt muziek bungelend boven Chinese berg

De muzikanten droegen wel een veiligheidsuitrusting, zodat ze niet te pletter zouden vallen als ze hun evenwicht zouden verliezen. Naast musiceren haalden ze ook kunstjes uit op de touwen.

Voor de Franse band was dit het debuut in China. De leden combineren extreme sporten met muziek en spanden al eerder hun lijnen boven hoge flats in Ivoorkust, Azerbeidjan en Marseille, in zeilmasten en hoog boven berggebieden als de Alpen en de Verdon.