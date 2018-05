Vijf asielzoekers ontsnapt uit illegalencentrum België

Uit een gesloten asielcentrum in het Belgische Steenokkerzeel, waar mensen vastzitten die wachten op hun uitzetting, zijn vannacht vijf mensen ontsnapt. Een van de ontsnapte asielzoekers wordt gelinkt aan een terroristische groepering, zegt de staatssecretaris Asiel en Migratie Theo Francken tegen VRT. Twee anderen worden in verband gebracht met drugsovertredingen.

Het centrum, vlakbij het Brusselse vliegveld, kampte naar eigen zeggen met elektriciteitsproblemen na noodweer en daaropvolgende modderstromen. Volgens Francken hebben de asielzoekers een raam geforceerd en zijn ze daarna over een hek geklommen. De politie is op zoek naar het vijftal: drie Marokkanen, een Rus en een Algerijn.

Staatssecretaris Francken stelt een onderzoek in naar de ontsnapping, maar hij benadrukt dat het gaat om een uitzonderlijke situatie. "Heel Steenokkerzeel stond onder water en we hebben ook grote modderstromen gehad. De schade aan de caricole, het gesloten asielcentrum, is groot. We moeten bekijken of de zaken nog veilig kunnen verlopen, anders moet er worden ontruimd."