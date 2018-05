Van Fokke & Sukke naar Johan de Witt: 'Eindelijk tijd voor die hobby'

1650 zou een onverwacht keerpunt blijken in het prille bestaan van de Republiek en het leven van De Witt. De Tachtigjarige Oorlog was afgelopen en er ontstonden breuklijnen in het verenigde front van de Nederlanden. De zeven provinciën ruzieden over de toekomst en de Oranjes wedijverden met de regenten om de macht. De plotselinge dood van de 24-jarige stadhouder Willem II zou de balans laten doorslaan naar het Eerste Stadhouderloze Tijdperk (1650-1672), waarin De Witt snel carrière maakte.

"Het overlijden van Willem II is een omwenteling geweest in de geschiedenis van de Republiek", legt Van Tol uit. "Als hij was blijven leven, was hij waarschijnlijk de eerste koning van Nederland geworden. Hij wilde samen met Frankrijk Spanje aanvallen, en dan was België bij Nederland gekomen. Als die oorlog was gewonnen, wilden ze Cromwell uit Engeland verdrijven om zijn zwager Karel II op de troon te zetten. Als Willem II was blijven leven, dan was hij de grootste prins van Europa geworden."

Zijn overlijden veranderde alles. Zijn zoon werd acht dagen later geboren, dus een daadkrachtig opvolger ontbrak. De regenten die de prins had geschoffeerd (onder wie de vader van Johan de Witt) konden hun macht consolideren en de Oranjes op een zijspoor zetten. "Het is heel snel gegaan. De Oranjes zagen het niet eens aankomen. Ze dachten in het zadel te zitten en een maand later is alles weg."