In het zuiden van Nederland is vannacht een lichte aardbeving geweest. De beving had een kracht van 3,2 en gebeurde rond 00.45 uur. Volgens het KNMI lag het epicentrum bij de Limburgse plaats Stamproy, aan de grens met België.

De beving was op een diepte van zo'n 12 kilometer. Op Twitter melden verscheidene mensen in België en Nederland dat ze de beving hebben gevoeld.