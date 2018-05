Exitpolls: grote meerderheid Ieren voor versoepeling abortuswet

De eerste exitpolls in Ierland laten zien dat een ruime meerderheid voor soepelere abortuswetgeving is. Uit een exitpoll van The Irish Times, blijkt dat 68 procent voor heeft gestemd.

Met zo'n uitslag zou dat betekenen dat de Ierse regering de abortusregels versoepelt. Vrouwen zouden dan tot 12 weken in de zwangerschap altijd een abortus kunnen krijgen.

Streng

Meer dan drie miljoen Ieren mochten vandaag stemmen over versoepeling van de abortuswetgeving. Om 23.00 uur Nederlandse tijd sloten de stembureau's.

Ierland heeft een van de strengste abortuswetgevingen in de EU. In 2013 kwam er een versoepeling van de wet. Sindsdien is abortus alleen toegestaan als de moeder in levensgevaar is. Zelfs na verkrachting geeft de Ierse wet geen toestemming om een zwangerschap voortijdig te beƫindigen.

Morgen wordt pas de definitieve uitslag van het referendum bekendgemaakt.